Прямой эфир

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

0
Фото: Global Look Press/Wojciech Olkuœnik/Polska Agencja Prasowa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Базовая комплектация: Польша стягивает военных США к границам России
В случае появления американской базы рядом с Калининградом она будет запланирована как цель для огневого поражения, заявили в Москве

Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Spiegel. По его словам, Польше нужна база НАТО в Рамштайне (в ФРГ — Ред.) и новая долгосрочная база НАТО в Польше, подчеркнул глава польского правительства. «Это не вопрос одного из двух», — отметил он.

Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено, добавляет «Газета.ру».

Также глава польского кабмина заявил, что страна не станет принимать участие в военной миссии, возглавляемой США, по защите судоходства в Персидском заливе.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о создании в Польше военной базы для размещения более чем 1 тыс. американских военнослужащих. Ранее республиканец говорил об обсуждении с президентом страны Анджеем Дудой вопроса размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. Их планировалось перебросить из Германии.

В конце мая СМИ писали, что Вашингтон планирует увеличить в Польше американский военный контингент, усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе
США и Польша ведут переговоры о создании военной базы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019