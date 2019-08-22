Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Spiegel. По его словам, Польше нужна база НАТО в Рамштайне (в ФРГ — Ред.) и новая долгосрочная база НАТО в Польше, подчеркнул глава польского правительства. «Это не вопрос одного из двух», — отметил он.

Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено, добавляет «Газета.ру».

Также глава польского кабмина заявил, что страна не станет принимать участие в военной миссии, возглавляемой США, по защите судоходства в Персидском заливе.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о создании в Польше военной базы для размещения более чем 1 тыс. американских военнослужащих. Ранее республиканец говорил об обсуждении с президентом страны Анджеем Дудой вопроса размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. Их планировалось перебросить из Германии.

В конце мая СМИ писали, что Вашингтон планирует увеличить в Польше американский военный контингент, усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.