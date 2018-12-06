Базовая комплектация: Польша стягивает военных США к границам России

Варшава и Вашингтон ведут активные консультации по размещению американской военной базы на территории Польши. Наиболее вероятным пунктом ее дислокации сейчас является город Ожиш, который находится недалеко от Калининграда. Об этом «Известиям» сообщили информированные источники в польских дипломатических кругах. По их словам, военное присутствие США в непосредственной близости от российской границы «должно обеспечить защиту от внешних угроз не только Польши, но и стран Балтии». Подтвердили факт проведения переговоров и в польском МИДе. Отреагировали на провокационную инициативу и в Москве. В Совете Федерации действия властей соседней страны назвали безответственным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе. В случае появления военного объекта США на территории Польши он будет немедленно запланирован в качестве цели для огневого поражения, заявил член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Шаги в коридоре

С предложением разместить на своей территории базу США Варшава выступила еще в сентябре. В СМИ новый военный объект сразу же получил неофициальное название «Форт Трамп». В настоящий момент идут консультации с польской стороной, в ходе которых оценивается целесообразность размещения американский военных в стране на постоянной основе, недавно сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. Высокопоставленные источники в польских дипломатических кругах подтвердили «Известиям», что активные переговоры по этому вопросу сейчас действительно ведутся.

— Рассматривается несколько мест, где может расположиться база США. Наиболее вероятное —- город Ожиш, где уже есть вся необходимая инфраструктура, включая полигон. Этот небольшой населенный пункт находится в стратегически важной местности, — отметил один из собеседников. — От Ожиша до Сувалкского коридора, где проходит польско-литовская граница, около 120 км. Предполагается, что американские военные в случае внешней угрозы должны обеспечить безопасность не только Польши, но и Латвии, Литвы, Эстонии.

База_1 Американские солдаты готовят бронеавтомобили к учениям на территории Польши Фото: flickr.com/Battle Group Poland

Сувалкский коридор представляет собой сухопутный участок границы длиной около 100 км между Калининградской областью и Белоруссией. В Североатлантическом альянсе он считается одним из наиболее уязвимых мест внешних границ НАТО, поскольку по суше государства Балтии больше нигде не соприкасаются с входящими в блок странами.

Согласно плану на американской базе должна дислоцироваться бронетанковая бригада ВС США, уточнил второй источник в польских дипломатических кругах.

— Сейчас американские военнослужащие находятся в нашей стране на ротационной основе, что предполагает смену состава каждые полгода. Мы считаем, что постоянное присутствие ВС США эффективнее обеспечит безопасность региона, — отметил он.

По словам других информированных источников, рассматриваются и иные варианты размещения базы. Речь идет о городах Жагань и Дравско-Поморске в западной части страны, где расположены польские части. В качестве потенциального пункта базирования американцев рассматривается и территория между городами Быдгощ и Торунь.

База_2 Американские солдаты и военная полиция Польши на учениях Фото: flickr.com/Battle Group Poland

— Наша инициатива по усилению военного присутствия США является реакционной. Мы лишь реагируем на то, что происходит в сфере безопасности уже около десятилетия. Объективно и трезво оцениваем нынешнюю ситуацию, как это описано в Брюссельской декларации НАТО, — заявили «Известиям» в пресс-службе МИД Польши.

В документе, принятом странами альянса в 2018 году, сказано, что «своими недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность». К слову, несколько дней назад посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава — «своего рода бастион в регионе, который защищается от российской агрессии».

Цель на поражение

Москва неоднократно заявляла о готовности принять ответные меры в случае размещения военной базы США на территории Польши. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ не допустит «нарушения паритета».

Россия серьезно относится к любым планам по усилению военного присутствия вблизи своих границ, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Решение Польши — абсолютно безответственный шаг, который создает дополнительное напряжение в регионе. Действия польских властей политически мотивированы, опасны с военной точки зрения и необоснованны с экономической. Если объект действительно появится на территории Польши, он моментально будет запланирован в качестве цели для огневого поражения. Это правила войны, — сказал сенатор.

База_3 Минометный расчет армии США на учениях в Польше Фото: flickr.com/Battle Group Poland

В оперативном объединении Сухопутных войск США в Европе и в Госдепартаменте «Известиям» не предоставили оперативного комментария.

Польша — один из ключевых союзников Соединенных Штатов в Европе. В этой стране уже сейчас размещено значительное количество военной инфраструктуры Североатлантического альянса. Так, в городе Щецин находится штаб-квартира Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», а в городе Быдгощ — Объединенный центр боевой подготовки. В восточноевропейской стране действуют два центра передового опыта НАТО: один в сфере контрразведки, второй — в области военной полиции. Представители вооруженных сил США составляют в них подавляющее большинство. Сейчас на ротационной основе в стране находится около 3 тыс. американских военных.