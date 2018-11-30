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В США утвердили возможность продажи Польше ракетных систем на $655 млн

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Фото: commons.wikimedia.org
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Госдепартамент Соединенных Штатов утвердил возможности продажи Варшаве ракетно-артиллерийских систем, речь идет о сумме контракта в $665 млн.

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Как сообщает 30 ноября Пентагон, Польше могут поставить 20 артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанное с ними оборудование, отмечает «РИА Новости». Возможные поставки возложены на компанию Lockheed Martin, добавляет «Газета.ру».

Сделка утверждена Госдепом, но означает гарантированную продажу оборудования. 

Накануне Соединенные Штаты продали Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, сумма сделки составила $15 млрд. Межправительственное соглашение стороны подписали 26 ноября, несмотря на то, что 16 ноября сенаторы США от Республиканской и Демократической партий выступили за приостановку продажи вооружений Эр-Рияду.

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