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Сенаторы в США выступили за приостановку продажи оружия Эр-Рияду

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Фото: Global Look Press/Evan Golub
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Законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии представили сенаторы США от Республиканской и Демократической партий. Об этом заявили в комитете по иностранным делам законодательного органа.

Причинами запрета сенаторы назвали конфликт в Йемене и убийство журналиста Джамаля Хашокджи, сообщает ТАСС в пятницу, 16 ноября.

В законопроекте оговорена приостановка продажи оружия Саудовской Аравии, предусматривается запрет на заправку самолетов арабской коалиции, участвующих в гражданской войне в Йемене, а также прописаны санкции в отношении нарушителей.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны. С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

10 ноября сообщалось, что США могут прекратить дозаправку в воздухе самолетов коалиции, которые участвуют в конфликте в Йемене.

15 ноября США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашокджи согласно «акту Магнитского»

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