США могут прекратить дозаправку самолетов коалиции в Йемене
США могут прекратить дозаправку в воздухе самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые участвуют в конфликте в Йемене.
Как пишет Reuters, вопрос находится на рассмотрении обеих стран ввиду возросших возможностей королевства осуществлять дозаправку самостоятельно.
Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.
С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.
7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.
15 мая такая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу.