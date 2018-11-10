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США могут прекратить дозаправку самолетов коалиции в Йемене

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Фото: youtube.com
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США могут прекратить дозаправку в воздухе самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые участвуют в конфликте в Йемене.

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Как пишет Reuters, вопрос находится на рассмотрении обеих стран ввиду возросших возможностей королевства осуществлять дозаправку самостоятельно.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.

С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

7 июня ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене, который предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет. 

15 мая такая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу.

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