ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене

Мирный план ООН по урегулированию конфликта в Йемене предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

В обмен на это коалиция стран во главе с Саудовской Аравией должна прекратить направленных против хуситов бомбардировки. Как сообщает Reuters, оружие должно быть передано негосударственными военными субъектами упорядоченным и спланированным образом.

В документе также значится план по созданию переходного правительства.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

15 мая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу.