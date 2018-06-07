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ООН подготовила план урегулирования конфликта в Йемене

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Мирный план ООН по урегулированию конфликта в Йемене предусматривает отказ хуситов от баллистических ракет.

В обмен на это коалиция стран во главе с Саудовской Аравией должна прекратить направленных против хуситов бомбардировки. Как сообщает Reuters, оружие должно быть передано негосударственными военными субъектами упорядоченным и спланированным образом.

В документе также значится план по созданию переходного правительства.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

15 мая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу

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