Йеменские повстанцы сбили военный вертолет Саудовской Аравии. Воздушное судно потерпело крушение в районе Джизана на юго-западе королевства, сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, экипаж выжил. Эр-Рияд пока не прокомментировал эту информацию.

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии периодически сбивают баллистические ракеты, выпущенные с территории республики. Так, недавно ПВО перехватили несколько снарядов на подлете к Джизане.

Гражданская война началась в Йемене четыре года назад. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти, что привело к обострению ситуации и фактически привело республику к гуманитарной катастрофе.