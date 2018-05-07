ООН проверит сведения об авиаударе саудовской коалиции по Сане

ООН проверит информацию об авиаударах саудовской коалиции по административным зданиям в столице Йемена.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы проверить эти сообщения и собрать больше информации», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Авиация коалиции атаковала правительственное здание в районе аз-Збири в центре города. В результате погибли 15 и получили ранения 55 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, в результате удара могут быть жертвы среди мирных жителей.

Конфликт в Йемене между повстанцами-шиитами и правительством страны начался в 2014 году. На стороне правительства выступает так называемая Исламская антитеррористическая коалиция, созданная Саудовской Аравией и объединяющая 34 страны.