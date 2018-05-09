ПВО Саудовской Аравии сбили над Эр-Риядом баллистические ракеты

Несколько баллистических ракет сбили средства противовоздушной обороны ПВО Саудовской Аравии над Эр-Риядом в среду, 9 мая.

Один снаряд был выпущен из Йемена по южной провинции Джизан, он также сбит силами ПВО, передает Sky News Arabia.

Запуск двух ракет подтвердили хуситы, они отметили, что выпустили баллистические ракеты по объектам ПВО в Джизане. Обстрел Эр-Рияда они не комментировали.

6 мая системы ПВО Саудовской Аравии сбили две запущенные из Йемена баллистические ракеты. В конце апреля два лидера хуситов погибли при авиаударах коалиции по Сане, в ООН заявили, что проверят сведения об авиаударе саудовской коалиции.

Конфликт в Йемене между повстанцами-шиитами и правительством страны начался в 2014 году. На стороне правительства выступает так называемая Исламская антитеррористическая коалиция, созданная Саудовской Аравией и объединяющая 34 страны.