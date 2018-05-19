В Йемене захвачен один из главарей ИГ

Один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) захвачен в йеменской провинции Лахдж.

По данным МВД Йемена, «эмир» боевиков был обнаружен силами быстрого реагирования в регионе Яфаа, вместе с ним находился ряд лиц, находящихся в розыске.

Бывший лидер «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усама бен Ладен был также родом из Йемена, напоминает ТАСС.

Ранее 17 мая в Ираке был ликвидирован руководитель пропаганды ИГ на территории Сирии. В его обязанности входило в том числе изготовление видеоматериалов расправ и пыток.