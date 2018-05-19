Прямой эфир

В Йемене захвачен один из главарей ИГ

0
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) захвачен в йеменской провинции Лахдж.

По данным МВД Йемена, «эмир» боевиков был обнаружен силами быстрого реагирования в регионе Яфаа, вместе с ним находился ряд лиц, находящихся в розыске.

Бывший лидер «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Усама бен Ладен был также родом из Йемена, напоминает ТАСС.

Ранее 17 мая в Ираке был ликвидирован руководитель пропаганды ИГ на территории Сирии. В его обязанности входило в том числе изготовление видеоматериалов расправ и пыток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракета попала в судно с российской пшеницей у берегов Йемена
Чешская контрразведка отчиталась об уехавших воевать в Сирию гражданах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017