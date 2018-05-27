Хуситы выпустили ракету по правительственным войскам в Йемене

Хуситы выпустили ракету по концентрации войск президента Абд Раббу Мансура Хади на западе Йемена.

Как отмечает «РИА Новости», ударная группа ракетных сил хуситов выпустила ракету типа M-2.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту страны.

С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

15 мая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу. На борту находилось около 50 тыс. т зерна из Новороссийска.



