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Хуситы выпустили ракету по правительственным войскам в Йемене

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Фото: REUTERS/Naif Rahma
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Хуситы выпустили ракету по концентрации войск президента Абд Раббу Мансура Хади на западе Йемена.

Как отмечает «РИА Новости», ударная группа ракетных сил хуситов выпустила ракету типа M-2.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту страны.

С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

15 мая ракета попала в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу. На борту находилось около 50 тыс. т зерна из Новороссийска.

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