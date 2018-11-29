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Вашингтон продал Эр–Рияду системы THAAD на $15 млрд

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Фото: Global Look Press/Ralph Scott
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Соединенные Штаты продали Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, сумма сделки составила $15 млрд. Межправительственное соглашение стороны подписали 26 ноября, но об этом стало известно только 29 ноября.

Как рассказал ТАСС представитель Госдепартамента США, чиновники Саудовской Аравии и США подписали документы с предложением и его принятием. Соглашением установлены правила и условия передачи систем ПРО в рамках заключенной сделки.

Госдеп в октябре 2017 года уведомил конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, пишет «Федеральное агентство новостей».

16 ноября сенаторы США от Республиканской и Демократической партий выступили за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии. Причиной назвали конфликт в Йемене и убийство журналиста Джамаля Хашокджи.

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