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Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Правительство Германии приостановило экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Заморозка поставок вооружения коснется и одобренных контрактов. Об этом 19 ноября сообщило министерство экономики ФРГ.

По информации ведомства, данное решение было принято после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. На данный момент неизвестно, сколько продлится запрет на поставки вооружений.

Журналист американской газеты The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашокджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста осталась снаружи здания и прождала его несколько часов, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

Ранее министр обороны Турции заявил, что тело журналиста планировали вывезти в чемоданах, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.

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