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Тело убитого журналиста Хашокджи могли вывезти из страны в чемоданах

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Фото: TASS/AP/Virginia Mayo
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Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашокджи могли вывезти из Турции в чемоданах под прикрытием дипломатической неприкосновенности. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар в воскресенье, 18 ноября.

«Они (15 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в преступлении. — Ред.) покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашокджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности», — приводит его слова газета Yeni Safak.

Журналист американской газеты Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашокджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста осталась снаружи здания и прождала его несколько часов, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

Стало известно, что заказчиком мог стать наследный принц Саудовской Аравии. Эр-Рияд категорически отрицает причастность к убийству Хашокджи. Власти США не исключают введение санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» против всех причастных к убийству.

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