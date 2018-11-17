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СМИ назвали имя заказчика убийства Хашокджи по версии ЦРУ

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, сообщила газета The Washington Post 16 ноября.

Как рассказали источники издания, убийство Хашокджи «не могло произойти без его (наследного принца королевства. — Ред.) ведома или участия. Известно, что прийти к такому выводу ЦРУ позволил телефонный разговор между Хашокджи и братом наследного принца.

При этом 15 ноября в МИД Саудовской Аравии заявили о непричастности Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда к происшествию.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, войдя в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В прокуратуре города заявили, что мужчину задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.

Генпрокуратура королевства намерена требовать в суде смертной казни в отношении обвиняемых в убийстве журналиста. 

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