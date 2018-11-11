СМИ опубликовали последние слова убитого журналиста Хашокджи

В СМИ появились последние слова убитого в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 11 ноября.

Отмечается, что они были записаны на аудио, подтверждающее факт пыток и смерти журналиста.

Хашокджи исчез 2 октября после того, как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии сообщили о смерти журналиста. По делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии.

1 ноября фонд американского миллиардера, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса отказался сотрудничать с саудовским фондом из-за ситуации вокруг убийства Хашокджи.