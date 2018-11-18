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Дональд Трамп не стал слушать аудиозапись убийства журналиста Хашокджи

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп не стал слушать аудиозапись убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашокджи в здании посольства Саудовской Аравии в Стамбуле по совету своих помощников. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 18 ноября.

«Мне провели полный брифинг по этому (убийству саудовского журналиста. — Ред.), у меня не было причины слушать (запись. — Ред). На самом деле я спросил должностных лиц, следует ли мне прослушать ее. Они сказали, что этого делать не следует, нет смысла», — прокомментировал ситуацию Трамп.

Также Трамп повторил, что Эр-Рияд не перестанет быть союзником США, несмотря на введение экономических санкций в отношении конкретных физических лиц.

«Вы видели, какие суровые и массированные санкции мы наложили на многочисленную группу лиц из Саудовской Аравии. <…> В то же время у нас есть союзник, и я хочу держаться вместе с этим союзником, который во многих отношениях хорош», — заявил Трамп.

Журналист американской газеты Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашокджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста осталась снаружи здания и прождала его несколько часов, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

По одной из версий заказчиком убийства якобы мог стать наследный принц Саудовской Аравии. Эр-Рияд категорически отрицает причастность к убийству Хашокджи. Власти США не исключают введение санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» против всех причастных к убийству.

Ранее министр обороны Турции заявил, что тело журналиста планировали вывезти в чемоданах под видом дипломатической неприкосновенности.

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