Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России

Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала страну «бастионом защиты» в данном регионе от российской агрессии, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа.

По ее словам, не приходится сомневаться, что Россия остановит провокации в регионе, поэтому Польше необходимо оставаться главным фактором стабильности и продолжать оставаться ключевым государством в регионе для безопасности США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

При этом 29 ноября, письмо Мосбахер, адресованное премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, вызвало дипломатический скандал. По словам источника в кабинете главы правительства, тон документа сочли высокомерным. Также дипломат неправильно написала фамилии главы правительства и министра внутренних дел Польши

30 ноября замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что командование НАТО под видом учений собирает войска в граничащих с Россией странах. Концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других.

22 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что НАТО, расширив свое военное присутствие на востоке, совершило обман мирового масштаба.