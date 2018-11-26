На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

В пункте пропуска «Ягодин» на границе Украины и Польши начались столкновения между митингующими владельцами автомобилей с иностранными номерами и дальнобойщиками, сообщает 26 ноября агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря украинской государственной фискальной службы Наталью Непряхину.

Митинги начались на украинско-польской границе в воскресенье на фоне принятия Киевом закона о растаможивании автомобилей с еврономерами и усиления контроля за их перемещением.

Владельцы данных авто заблокировали международный пункт пропуска «Ягодин».

«На «Ягодине» начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины жгут», — рассказала Непряхина.

По ее данным, на выезде скопилось около 300 грузовых машин, а на въезде — порядка 50.

«Очередь стремительно растет. Грузовой отдел заблокирован полностью. Оформлены только два автобуса с детьми», — добавила представитель пресс-службы.

В украинском МВД отметили, что движение на украинско-польской границе затруднено и на КПП «Устилуг», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская».

Полиция возбудила уголовное дело.