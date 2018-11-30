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Российские дипломаты направили протест в МИД Польши после провокации в телеэфире

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
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Посольство РФ в Польше направило в МИД страны ноту протеста в связи с антироссийским выпадом государственного телеканала TVP (Telewizja Polska). Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Александров 30 ноября.

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«В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в посольстве заявили, что считают «ниже своего достоинства» комментировать случившееся.

29 ноября во время обсуждения в эфире инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе канал оформил студию, вставив в слово «Россия» символику нацистских карательных отрядов СС. Также фоне ведущих можно было разглядеть надпись «Achtung Russia!» (Внимание, Россия!). Кроме того, в еще один нацистский символ вставили портрет президента РФ Владимира Путина.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда, а также находившиеся на их борту моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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