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Польский МИД предупредил граждан об опасности посещения России

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МИД Польши предупредил граждан страны об опасности посещения России, в ведомстве заявили о существовании террористической угрозы, которая может вырасти в связи с чемпионатом мира по футболу.

«Нельзя исключить атак в городах-хозяевах турнира», — говорится в заявлении польского МИДа, распространенном во вторник, 29 мая.

Граждан Польши предостерегают и от поездок в регионы Кавказа. Речь идет, в частности, о Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.

Также полякам напомнили в МИДе, что Крым Варшава считает частью Украины, поэтому консульской помощи польские граждане там получить не смогут.

«В связи с этим МИД категорически не рекомендует поездки в Крым», — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее во вторник стало известно, что глава МИД Польши призвал к усилению антироссийских санкций. 17 мая министерство иностранных дел Польши выступило с осуждением строительства и открытия Россией моста через Керченский пролив.

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