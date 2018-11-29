Польский телеканал добавил символику СС в слово Россия

Польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) оформил студию, вставив в слово «Россия» символику нацистских карательных отрядов СС. Темой выпуска стал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

На фоне ведущих можно было разглядеть надпись «Achtung Russia!» (Внимание, Россия!). При этом буквы «ss» в слове Russia были стилизованы под нацистскую символику. Также в студии разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию российского президента Владимира Путина.

Внимание на данный факт обратил польский публицист Кшиштоф Подгорски на своей странице в Facebook. По его словам, действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, передает 29 ноября «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда, а также находившиеся на их борту моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов. Глава государства заявил, что у Порошенко на сегодняшний день «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для конкурентов.