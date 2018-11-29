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Власти Польши обвинили нового посла США в высокомерии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/mg1
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Письмо нового посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, адресованное премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, вызвало дипломатический скандал. По словам источника в кабинете главы правительства, тон документа сочли высокомерным.

Также дипломат неправильно написала фамилии главы правительства и министра внутренних дел Польши, сообщает РЕН ТВ.

Письмо, опубликованное в еженедельнике Do Rzeczy, написано таким тоном, «как будто она не в Польше, а в Бантустане», заявил собеседник журналистов. Он добавил, что за последние три года американские дипломаты привыкли к мысли, что могут вести себя подобным образом.

При этом многие политики призвали отнестись к Мосбахер снисходительно, так как у нее мало опыта в дипломатической работе: она начала работать в Польше всего три месяца назад, до этого была предпринимателем.

В октябре посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал неприемлемыми обвинения западных стран в адрес Москвы, которая якобы стоит за попыткой кибератаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия. По его словам, такие заявления безответственны.

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