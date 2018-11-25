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Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

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Фото: facebook.com/Посольство России в Чехии
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Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петрижичек в интервью газете Pravo в воскресенье, 25 ноября.

«Мы ведем с российской стороной диалог об общей численности дипломатов в Праге, — отметил он. — Одна из тем (на переговорах. — Ред.) — снижение зарегистрированных на посольство (России. — Ред.) автомобилей, которых очень много. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются».

Сообщается, что разведслужбы предоставили чешскому МИДу отчеты о якобы росте активности российских спецслужб.

Петрижичек отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства без дипломатических паспортов. Их количество «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия», заявил руководитель ведомства.

Он отметил, что число обслуживающего персонала и дипломатов в посольстве Чехии в России меньше, чем в представительстве РФ в Чехии. Петрижичек при этом выразил надежду, что Москва не предпримет ответных мер на действия Праги.

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