Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петрижичек в интервью газете Pravo в воскресенье, 25 ноября.

«Мы ведем с российской стороной диалог об общей численности дипломатов в Праге, — отметил он. — Одна из тем (на переговорах. — Ред.) — снижение зарегистрированных на посольство (России. — Ред.) автомобилей, которых очень много. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются».

Сообщается, что разведслужбы предоставили чешскому МИДу отчеты о якобы росте активности российских спецслужб.

Петрижичек отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства без дипломатических паспортов. Их количество «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия», заявил руководитель ведомства.

Он отметил, что число обслуживающего персонала и дипломатов в посольстве Чехии в России меньше, чем в представительстве РФ в Чехии. Петрижичек при этом выразил надежду, что Москва не предпримет ответных мер на действия Праги.