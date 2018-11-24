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Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Неизвестный мужчина рано утром в субботу проник на территорию сербского посольства в греческих Афинах, перескочил ограду и взломал двери консульского отделения. Как передает 24 ноября «РИА Новости» со ссылкой на сербский МИД, зданию причинен серьезный материальный ущерб.

В результате инцидента никто не пострадал. Дипломаты пытались успокоить хулигана, но тот начал ломать инвентарь, при этом в руках у него был нож. После многочасовых переговоров нарушитель покинул территорию посольства. 

По неподтвержденным данным, неизвестный — гражданин Сербии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

20 ноября пожилой мужчина пытался поджечь себя около здания посольства России в Ереване. 81-летнего жителя Тавушской области Наримана Мурадяна, угрожавшего совершить акт самосожжения, доставили в отделение полиции.

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