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В Польше пересмотрят концепцию военной базы США

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Фото: пресс-служба министерства обороны США/defense.gov
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В Польше заявили о готовности отказаться от концепции военной базы «Форт Трамп» в пользу другой формы американского военного присутствия в стране, сообщило 16 ноября издание Onet со ссылкой на собственные источники.

Первоначально на территории Польши должны были появиться американские склады вооружения и боеприпасов, элементы структуры командования и разведки. О новой концепции, которую рассматривает Варшава, не сообщается.

В тоже время, по данным издания, вопрос увеличения количества военнослужащих США в Польше почти решен, но Вашингтон хочет обсудить еще несколько условий.

7 ноября появилась информация, что проект «Форт Трамп» должен быть реализован в течение 5 лет. Как считает польская сторона, появление базы США позволит государству оперативно отреагировать при возникновении военной угрозы. Варшава обеспокоена ситуацией в Восточной Европе и действиями Москвы.

В Москве заявили, что подобными действиями Польша подставляет свою территорию «под вероятный ответ России».

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