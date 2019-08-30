Валенса раскритиковал решение не приглашать Путина в Варшаву

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса негативно отреагировал на решение властей страны не приглашать российского лидера Владимира Путина в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita в четверг, 29 августа.

«Если у нас есть разногласия, давайте будем говорить, а не изолироваться. Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения», — сказал Валенса.

Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили.

Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику приедут 250 гостей из 40 стран, включая президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

В июле вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин объяснил, почему власти страны отказались приглашать Путина. По его словам, неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который «сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

В Совете Федерации решение назвали проявлением полной политической неблагодарности и посоветовали не забывать, «благодаря кому война закончилась». Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством и заверил, что у Москвы нет и не может быть агрессивных планов в отношении других стран.

6 июня стало известно, что Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что все мемориальные мероприятия в любой стране, посвященные Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, без участия России являются неполноценными.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.