СМИ назвали отказ Лукашенко от визита в Польшу солидарностью с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом в среду, 28 августа, сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на информированные источники.

По словам автора материала, Минск решил отказаться от участия в мероприятиях, из-за того что на них не пригласили президента России Владимира Путина. Отмечается, что в связи с этим Белоруссия не будет отправлять в Польшу политиков высокого ранга.

Официального подтверждения этой информации нет. В белорусском министерстве иностранных дел сообщение СМИ пока не прокомментировали, уточняет «РИА Новости».

Кроме того, по этой же причине Белоруссия не пригласила правительство Польши на мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, пишет «Газета.ру».

Варшава ранее объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году. В Совете Федерации решение назвали проявлением полной политической неблагодарности и посоветовали не забывать, «благодаря кому война закончилась».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

6 июня стало известно, что Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что все мемориальные мероприятия в любой стране, посвященные Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, без участия России являются неполноценными.