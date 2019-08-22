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Посольство РФ в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

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Фото: TASS/Zuma
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Российское посольство в Чехии осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на комментарий дипломатического представительства.

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«Варварская выходка оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной армии, погибших на чешской земле в боях с нацистскими оккупантами за освобождение Праги (а ведь именно за это был установлен памятник). Атаки на монумент являются также осквернением памяти жертв холокоста, поскольку именно войска 1-го Украинского фронта и возглавлявший их И.С. Конев вошли в историю как освободители печально известных нацистских «фабрик смерти» Освенцим и Терезин», — говорится в комментарии российского посольства.

Дипломатов возмутило заявление руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не собираются приводить памятник в надлежащий вид. Они также подчеркнули, что в целом к памяти о героях освобождения Чехословакии в республике относятся бережно, однако пражское руководство своими действиями способствует вытеснению из общественной памяти правды об освободительной миссии Красной армии в ходе Второй мировой войны.

«С учетом даты произошедшего очевидно, что они были спровоцированы руководством района Прага-6, разместившего у монумента так называемые «разъяснительные таблички», содержащие ничем не подтвержденные спекуляции на тему участия маршала Конева в подготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году», — продолжили в посольстве.

По мнению представителей дипведомства, акт вандализма произошел в результате принятого «под надуманным предлогом» решения мэрии Праги не возвращать памятную доску, посвященную освобождению города в 1945 году подразделениями 1-го Украинского фронта под командованием Конева, на свое историческое место в Староместской ратуше.

Инцидент случился ранее 22 августа. Неизвестные злоумышленники нанесли на монумент надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем», а также дату — «1968», пишет RT. Посольством РФ была направлена нота протеста в МИД Чехии.

Ранее памятник маршалу Коневу в Праге уже становился мишенью вандалов — в 2017 и 2018 годах.

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