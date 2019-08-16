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Неизвестные разрушили памятник партизанам в Крыму

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Фото: vk.com/Автопартнер Крым
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Неизвестные разрушили памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма. Об этом 16 августа «РИА Новости» сообщила представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.

«Информация зарегистрирована. На место выезжала группа полиции. Проводим проверку», — сказала сотрудница ведомства.

В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что памятная плита с надписью «Остановись, путник, прочти и запомни. Ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан Северного соединения Крыма» повалена на землю и частично разрушена.

По словам Богословской, в настоящее время причастные к разрушению памятника, установленного рядом с трассой Симферополь–Ялта, выясняются.

4 августа осквернившего Вечный огонь вандала задержали в Калужской области, а в июле стало известно, что школьники разгромили Парк Победы под Псковом.

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