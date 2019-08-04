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Осквернившего Вечный огонь вандала задержали в Калужской области

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Вечером 1 августа на площади Победы в Кирове Калужской области злоумышленник бросил в Вечный огонь венок, возложенный к памятнику героям Великой Отечественной войны.

Очевидцы позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники задержали 23-летнего местного жителя, отмечает газета «Весть». По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как сообщалось в середине июня, в Серове Свердловской области пришлось отложить мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны. Решение принято в связи с пожаром у Вечного огня, который устроили дети вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса.

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