В Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь

В городе Маркс Саратовской области трое подростков осквернили Вечный огонь в Парке победы. Выходку молодых людей зафиксировала камера наблюдения. Видео появилось в Сети, но позднее было удалено. Прокуратура установила, что на записи два жителя Маркса и молодой человек из Коломны, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Все они 2003 года рождения. Юношей задержали.