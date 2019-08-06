Дружинники будут дежурить в якутском экопарке после нападения вандалов

В Якутске территорию экопарка «Лебединое озеро» будут патрулировать добровольцы. На дежурство с управлением молодежи выйдут дружинники организации «ДНД Университет».

В ночь на воскресенье группа молодых людей устроила в парке акт вандализма, нанесен ущерб строениям, пострадали птицы, сообщили ИА YakutiaMedia в мэрии. Ежедневно территорию вокруг озера Щорса в вечернее время будут патрулировать не меньше трех бойцов. Ранее экологический парк получил субсидию по направлению «Благоустройство».

В конце июля неизвестные повредили символ Ямала в городском парке Лабытанги (ЯНАО). Злоумышленники обломали рога скульптуре оленя. Восстанавливать фигуру предстоит предприятию, которое занимается содержанием парка. Оленеводство очень развито в регионе. Численность оленей на Ямале составляет 800 тыс. особей.