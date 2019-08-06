Прямой эфир

Дружинники будут дежурить в якутском экопарке после нападения вандалов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутске территорию экопарка «Лебединое озеро» будут патрулировать добровольцы. На дежурство с управлением молодежи выйдут дружинники организации «ДНД Университет».

В ночь на воскресенье группа молодых людей устроила в парке акт вандализма, нанесен ущерб строениям, пострадали птицы, сообщили ИА YakutiaMedia в мэрии. Ежедневно территорию вокруг озера Щорса в вечернее время будут патрулировать не меньше трех бойцов. Ранее экологический парк получил субсидию по направлению «Благоустройство».

В конце июля неизвестные повредили символ Ямала в городском парке Лабытанги (ЯНАО). Злоумышленники обломали рога скульптуре оленя. Восстанавливать фигуру предстоит предприятию, которое занимается содержанием парка. Оленеводство очень развито в регионе. Численность оленей на Ямале составляет 800 тыс. особей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы погубили редкие деревья в новосибирском Ботаническом саду
Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в парке Кисловодска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017