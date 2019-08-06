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Вандалы погубили редкие деревья в новосибирском Ботаническом саду

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler/dpa
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Неизвестные устроили пикник на заповедной территории в Ботаническом саду Новосибирска и погубили редкие деревья. Об этом сообщили «Вести Новосибирск» во вторник, 6 августа.

Были уничтожены около 20 редких деревьев.

Отмечается, что вандалы прервали научный эксперимент, который длился полвека — ученые высадили в ботаническом саду растения со всех регионов страны и вели наблюдения. Теперь результаты этих исследований под вопросом.

Ведется поиск хулиганов.

В администрации учреждения пообещали пересмотреть систему безопасности сада.

В июле в Ульяновской области вынесли приговор пятерым жителям Инзенского района за серьезное экологическое преступление — вырубку и вывоз деревьев хвойных и лиственных пород на сумму в 5 млн рублей. Трое были приговорены к лишению свободы на срок от двух лет пяти месяцев до трех с половиной лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима. Еще двоих приговорили к лишению свободы условно. Кроме того, осужденные должны будут компенсировать причиненный государству вред.

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