Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

В честь 25-летия фильма «Побег из Шоушенка» знаменитый 200-летний дуб был распилен на сувениры для актеров, сообщает TMZ.

Отмечается, что дуб стал жертвой непогоды в 2017 году, и владелец участка принял решение спилить его.

Сувениры из дерева с портретами персонажей и их цитатами получат исполнители главных ролей Тим Роббинс и Морган Фримен, режиссер фильма Фрэнк Дарабонт и другие.

По сюжету картины, главный герой фильма закапывает возле дуба послание своему другу.

17 июня сообщалось, что в Калининграде высадят росток 300-летнего дуба из Санкт-Петербурга.