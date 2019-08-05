Прямой эфир

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

0
Фото: twitter.com/TucsonNewsNow
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В честь 25-летия фильма «Побег из Шоушенка» знаменитый 200-летний дуб был распилен на сувениры для актеров, сообщает TMZ.

Отмечается, что дуб стал жертвой непогоды в 2017 году, и владелец участка принял решение спилить его.

Сувениры из дерева с портретами персонажей и их цитатами получат исполнители главных ролей Тим Роббинс и Морган Фримен, режиссер фильма Фрэнк Дарабонт и другие.

По сюжету картины, главный герой фильма закапывает возле дуба послание своему другу.

17 июня сообщалось, что в Калининграде высадят росток 300-летнего дуба из Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое россиян пострадали от падения ветки дерева у дворца в Азербайджане
Ученые обнаружили скалу из мультфильма «Король Лев» в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017