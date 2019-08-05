Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры
В честь 25-летия фильма «Побег из Шоушенка» знаменитый 200-летний дуб был распилен на сувениры для актеров, сообщает TMZ.
Отмечается, что дуб стал жертвой непогоды в 2017 году, и владелец участка принял решение спилить его.
Сувениры из дерева с портретами персонажей и их цитатами получат исполнители главных ролей Тим Роббинс и Морган Фримен, режиссер фильма Фрэнк Дарабонт и другие.
По сюжету картины, главный герой фильма закапывает возле дуба послание своему другу.
17 июня сообщалось, что в Калининграде высадят росток 300-летнего дуба из Санкт-Петербурга.