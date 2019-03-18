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Россия прокомментировала позицию Польши по мероприятиям к началу Второй мировой

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Фото: TASS/ZUMA/Omar Marques
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «проявлением полной политической неблагодарности» решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает телеканал «Звезда».

«Война-то началась, просто они должны помнить, благодаря кому она закончилась и благодаря какой стране они обрели свою свободу и независимость», — подчеркнул Джабаров, отметив, что Россия ничего не потеряла от этого приглашения.

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Ранее, в понедельник, ТАСС сообщило, что Варшава решила не высылать Москве приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. «Эти драматические события будут отмечаться Польшей вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем во имя мира на основе принципов соблюдения международного права. К ним относятся страны — члены НАТО, ЕС и Восточного партнерства», — отметили в пресс-службе администрации польского президента.

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, которое положило начало Второй мировой войне, ежегодно проводятся на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте. Там утром 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.

18 марта сообщалось, что польские «патриоты и христиане» опубликовали петицию на сайте Белого дома, в которой просят президента США Дональда Трампа помочь Варшаве добиться от Москвы и Берлина репараций по итогам Второй мировой войны. По мнению составителей петиции, Польша была «буквально уничтожена и порабощена во время войны и после ее окончания».

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