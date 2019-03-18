Россия прокомментировала позицию Польши по мероприятиям к началу Второй мировой
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «проявлением полной политической неблагодарности» решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает телеканал «Звезда».
«Война-то началась, просто они должны помнить, благодаря кому она закончилась и благодаря какой стране они обрели свою свободу и независимость», — подчеркнул Джабаров, отметив, что Россия ничего не потеряла от этого приглашения.
Ранее, в понедельник, ТАСС сообщило, что Варшава решила не высылать Москве приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. «Эти драматические события будут отмечаться Польшей вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем во имя мира на основе принципов соблюдения международного права. К ним относятся страны — члены НАТО, ЕС и Восточного партнерства», — отметили в пресс-службе администрации польского президента.
Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, которое положило начало Второй мировой войне, ежегодно проводятся на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте. Там утром 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.
18 марта сообщалось, что польские «патриоты и христиане» опубликовали петицию на сайте Белого дома, в которой просят президента США Дональда Трампа помочь Варшаве добиться от Москвы и Берлина репараций по итогам Второй мировой войны. По мнению составителей петиции, Польша была «буквально уничтожена и порабощена во время войны и после ее окончания».