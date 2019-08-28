Болтон подтвердил встречу Трампа и Зеленского в Варшаве

Cоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в Варшаве. Об этом в среду, 28 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала «Прямой».

«Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи», — подчеркнул Болтон.

Помощник американского лидера на данный момент находится в Киеве, куда приехал, чтобы обсудить с командой Зеленского приоритеты ее политики. Он отметил, что в интересах США — видеть успешную Украину.

27 августа Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа — начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).

Ранее в тот же день о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше говорил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

В августе украинский МИД сообщил о подготовке к возможной встрече Зеленского с Трампом в Польше в рамках церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Что касается полноценных переговоров глав государств, то они, как отметил 15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, состоятся через месяц или два в Вашингтоне.