Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал совет, как именно Москва может наказать Варшаву за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.

По его словам, Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника войны. Он отметил, что, возглавляемая Юзефом Пилсудским, именно Польша была одним из первых союзников в 1930-е годы для Адольфа Гитлера, пишет «РИА Новости».

Также Жириновский считает, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР» после пакта Пилсудского в 1934 году и Мюнхенского сговора в 1938 году. Польша была в числе тех, кто сначала аплодировал Гитлеру.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, в том числе Германию.

В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также тем,что Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды».