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Президент Черногории выразил сожаление из-за отсутствия РФ в Варшаве

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Сербию и Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны. Об этом он рассказал каналу RTCG.

По его словам, событие было бы более полным, если бы в нем принимала участие Россия, так как именно Советский Союз сыграл грандиозную роль в освобождении Европы и победе над фашизмом. Кроме того, ему не хватало на церемонии народов южных славян, в том числе Сербии.

Также Джуканович отметил участие немецкой стороны в церемонии, указав на то, что речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стала исторически важной.

В своей речи Штайнмайер заявил, что современная Германия принимает на себя ответственность за преступления фашистов во время Второй мировой войны и не забудет эту страницу истории. В конце своей речи он принес извинения на польском языке.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, в том числе Германию. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды».

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