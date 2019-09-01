В Варшаве прошел митинг против участия США в годовщине начала Второй мировой

Участники польского студенческого антифашистского комитета в воскресенье, 1 сентября, организовали в центре Варшавы демонстрацию против участия представителя США в мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Акция состоялась у памятника Николаю Копернику близ площади Пилсудского, где в полдень состоялись главные церемонии, посвященные памятной дате, с участием гостей из 40 стран, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, передает ТАСС.

«Власти Польши плюют в лицо жертвам фашизма, приглашая (президента США Дональда) Трампа почтить их память», — заявили участники митинга.

По мнению организаторов акции, представители американской администрации не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как США не соблюдают права человека.

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила президента США Дональда Трампа, однако он в последний момент отменил поездку в связи с ураганом «Дориан», который приближается к штату Флорида.