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Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад

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Фото: TAСС/LESZEK SZYMANSKI
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только в 1994 году, когда российские войска покинули территорию республики. Такое заявление она сделала 1 сентября в Варшаве во время мемориального мероприятия, посвященного 80-й годовщине начала войны.

«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

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По ее мнению, начало войны означало для Эстонии «более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы», передает «РИА Новости».

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, в том числе Германию. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды».

Ранее в августе скандал разгорелся вокруг заявления главы латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса. Он написал в своем Twitter, что прибалтийские республики никогда не входили в состав СССР, они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. В ответ российское посольство заявило об отсутствии логики в заявлениях латвийского дипломата.

«Латвийской ССР не существовало — была «оккупация». Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?» — поинтересовались в дипмиссии, отметив, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.

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