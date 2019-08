Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР. Соответствующий пост высокопоставленный дипломат разместил в Twitter.

Таким образом он ответил на сообщение российского МИДа в микроблоге, в котором говорилось, что после приобретения странами Балтии независимости в начале 1990-х годов они так и не смогли стать современными и демократическими правовыми государствами.

❗In the early 90s the Baltic nations gained their national independence.This event raised hopes & aspirations the Baltic Soviet Republics would turn into modern democratic & rule-of-law states, which, unfortunately, never came true. 📗Read the full text🔗https://t.co/aA90iu05sQ pic.twitter.com/xtOsMRDT9M