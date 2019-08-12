Депутат рады напомнил о советском наследии Украины

Порядка 90% Украины живет за счет построенной во времена СССР инфраструктуры, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, большинство украинских городов всё еще находятся в далеком советском прошлом, величие и гордость за которое сейчас на Украине активно отрицаются.

«К сожалению, не получается гордиться стройками «правильной» декоммунизированной эпохи, многие из которых проходили только на словах и в воображении нынешних министров или фигурируют в материалах расследований. Хочется, но не очень получается гордиться и тем, как быстро растут высотки элитных многоэтажек, которые всё равно недоступны большинству украинцев», — написал политик в Facebook по случаю Дня строителя.

Мураев выразил надежду, что в будущем профессия строителя станет самой востребованной на Украине, потому что стране предстоит еще много работы.

«Ее придется строить и восстанавливать, а нам будут нужны рабочие руки наших строителей», — подчеркнул он.

В июле бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше. Политик раскритиковал идею переименования украинских улиц в рамках декоммунизации и отметил, что при советской власти не было наглых чиновников, а с пациентов больниц не брали денег.