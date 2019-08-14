Прямой эфир

Жириновский заявил о существовавшей возможности сохранить СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский Союз можно было бы сохранить, если бы в августе 1991 года на Манежную площадь в Москве из миллиона членов КПСС вышли хотя бы 50 тысяч человек. Такое мнение озвучил глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с избирателями в Печатниках в среду, 14 августа.

«Где они? Где был Зюганов? В санатории. Селезнев — в санатории. Лето ведь. Они не понимали опасность ситуации, что страна на пороге взрыва», — приводит его слова «РИА Новости».

«Пусть покажут кой-чего»: о чем спорили на кухне Хрущев и Никсон
Как американская выставка поколебала уверенность советских людей в победе коммунизма

Как подчеркнул Жириновский, представители ЛДПР во время августовского путча на улицы вышли.

Августовским путчем принято называть политические события 18–21 августа 1991 года. В Советском Союзе власти оценили события как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). По версии членов комитета, основная цель ГКЧП была не допустить распада СССР.

Этом событиям предшествовал референдум о сохранении Советского Союза, который был проведен 17 марта того же года. «За» высказались 76,4% принявших участие в плебисците. На основе итогов голосования был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа, но так и не состоялось из-за последовавших событий.

Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев обратился к советскому народу и заявил о прекращение своей деятельности. До этого, 8 декабря, главы России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования Советского Союза и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нашедший в бутылке послание времен СССР американец рассказал о находке
В США назвали лучший военный самолет СССР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017