Нашедший в бутылке послание времен СССР американец рассказал о находке

Житель Аляски Тайлер Иванофф рассказал, что нашел стеклянную бутылку с посланием 1969 года от советского моряка во время своего повседневного занятия — собирания дров для костра.

«Я показал ее своим детям. Они очень хотели, чтобы я ее открыл. Когда мы вскрыли бутылку, то увидели, что письмо написано на русском языке», — цитирует американца телеканал «360».

Дети Тайлера спросили его о том, как звучит русский язык. Он смог посчитать по-русски до десяти и рассказать небольшое стихотворение. Позже мужчина выложил фотографию послания в Facebook, чтобы знакомые помогли его перевести.

«Я бы очень хотел передать привет автору письма и сообщить, что я нашел его послание», — сказал Иванофф.

В тесте письма, написанного ручкой от руки, передавался привет от «Русского флота Дальневосточного пароходства». Послание датировано 20 июня 1969 года.

4 августа американец Эрик МакДермотт нашел в Калифорнии пластиковую бутылку с посланием с Гавайских островов, которая провела в океане 13 лет.