В США назвали лучший военный самолет СССР

Американский журнал Popular Mechanics составил собственный список лучших «задиристых» самолетов всех времен.

Попал в рейтинг и советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.

Издание отмечает, что когда-то этот самолет смог неприятно удивить НАТО и военных аналитиков. МиГ-25, поступивший на вооружение в 1970-х годах, оказался прекрасным самолетом-разведчиком и перехватчиком, побившим все рекорды по скорости, высоте и дальности полетов.

При этом сбить самолет западным военным никак не удавалось из-за его передвижения на скорости в 3,2 Маха.

В первую пятерку рейтинга вошли американский одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II, американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности C-130 Hercules, стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США SR-71 Blackbird, бомбардировщик производства компании Boeing B-29 Superfortress и американский ближнемагистральный транспортник DC-3.

8 августа военный эксперт назвал преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35.