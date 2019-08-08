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Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

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Он отметил, что Су-57 оснащен уникальным радаром. Его элемент АФАР (активная фазированная антенная решетка) Х и L-диапазона расположен не только в передней части фюзеляжа, но также на бортах и на отклоняемых носках крыла.

Это позволяет истребителю просматривать воздушное и наземное пространство на сотни километров.

«Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения — ни на F-22, ни на F-35, ни на (китайском) J-20. А закон воздушного боя известен: первым увидел — первым выстрелил, значит, победил», — цитирует эксперта ТАСС.

Кроме того, Литовкин указал и на отклоняемые векторы тяги на двигателях Су-57, за счет которых он становится сверхманевренным, способным «крутиться в небе на одном месте», летать килем вперед и останавливаться прямо в воздухе.

Эксперт отметил, что такие способности дают самолету возможность исчезнуть с радаров противника и сбить прицелы ракет, выйдя из-под удара.

«Еще один момент — скорость самолета. У Су-57 она 2,45 Маха, в бесфорсажном полете — 2 Маха. Это 2600 км/ч. У F-22 — 2,25 Маха (2410 км/ч), крейсерская — 1,82 Маха (1982 км/ч)», — указал Литовкин.

При этом несмотря на то, что американские истребители могут брать на борт на 370 кг вооружения больше, ракеты «Сухого» располагаются и внутри фюзеляжа, что повышает его скрытность для радаров противника, добавил он.

6 августа стали известны способности модернизированного истребителя «Супер Сухой».

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