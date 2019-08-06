Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими». Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Самолеты дорабатывали с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии.

«Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С (как у сверхманевренных Су-35). Благодаря такому двигателю самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Также Су-30СМ1 оснастили новыми радарами, которые также сделают его более маневренным и эффективным в бою.

Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.

Миссии для двух новых истребителей уже определены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поведение с мотором: «Супер Сухие» смогут летать, как вертолеты