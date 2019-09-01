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Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По ее словам, Варшава сама поставила себя в глупое положение.

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Захарова обратила внимание на заявление польского замминистра иностранных дел Шимона Шинковского вель Сенка, который объяснил, что страны отбирались по «современному критерию». В итоге на мероприятие были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а России в списке гостей не оказалось.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — отметила представитель российского МИДа на своей странице в Facebook.

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Россия приглашения не получала. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды». Кроме того, в республике заявили о пересмотре подхода к вопросам истории, поэтому Польша пригласила не российского лидера Владимира Путина, как это было 10 лет назад, а президента США Дональда Трампа.

В Совете Федерации такой шаг назвали проявлением политической неблагодарности. Сам же Путин заверил, что спокойно воспринял решение Варшавы.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

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