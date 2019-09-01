Захарова оценила отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По ее словам, Варшава сама поставила себя в глупое положение.
Захарова обратила внимание на заявление польского замминистра иностранных дел Шимона Шинковского вель Сенка, который объяснил, что страны отбирались по «современному критерию». В итоге на мероприятие были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а России в списке гостей не оказалось.
«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — отметила представитель российского МИДа на своей странице в Facebook.
1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Россия приглашения не получала. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды». Кроме того, в республике заявили о пересмотре подхода к вопросам истории, поэтому Польша пригласила не российского лидера Владимира Путина, как это было 10 лет назад, а президента США Дональда Трампа.
В Совете Федерации такой шаг назвали проявлением политической неблагодарности. Сам же Путин заверил, что спокойно воспринял решение Варшавы.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.