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Президент Польши пообещал «выставить счет» Германии за Вторую мировую войну

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Фото: ТАСС/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы получить от Берлина репарации после окончания Второй мировой войны. Как заявил он в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 1 сентября, эти выплаты являются «вопросом ответственности и морали».

Дуда напомнил, что война «нанесла Польше огромный ущерб», за который парламент страны намерен «выставить счет».

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«Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство из убитых были невинными гражданскими лицами», — отметил он.

В то же время Дуда заявил, что Варшава и Берлин «примирились» и сегодня их отношения являются образцовыми.

Комиссия, рассматривающая вопрос репараций, была сформирована в 2017 году и представит свой доклад в ближайшее время, пишет Spiegel Online.

Ранее в августе глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций «минимальной». По его словам, при выплате компенсаций Польша «подверглась дискриминации», хотя пострадала от действий фашистов сильнее, чем некоторые другие страны, пишет «Газета.ру».

В воскресенье, 1 сентября, в Польше проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине нападения фашистской Германии на страну. В Велюнь — город, который первым подвергся нападению, — приехал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что Берлин не забудет эту страницу истории и берет ответственность за преступления фашистов, а также принес извинения на польском языке.

Тему репарационных требований впервые спустя долгое время Дуда поднял в октябре 2018 года. Тогда же Варшава заявила о намерении пересчитать сумму компенсаций, пояснив, что выплаченные ранее $850 млрд были подсчитаны на основании устаревшего отчета. Так, в апреле в Польше оценили ущерб в $900 млрд, а в мае — уже в $1 трлн.

В правительстве ФРГ не раз отвечали, что не видят оснований для выплаты компенсаций, так как в 1953 году Польша официально отказалась от них.

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